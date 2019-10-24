«Страшилки и глупости». Экс-министр экономики ответил на обвинения Глазьева в адрес МВФ

Отток капитала из России за последние 30 лет составил около 1 трлн долларов. Об этом сообщил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев в ходе дискуссии «Экономический суверенитет Африки: проблемы и решения» в рамках экономического форума Россия — Африка. Он также уточнил, что в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено 2 трлн долларов, передает ТАСС. По словам Глазьева, к масштабному оттоку капитала из страны привела макроэкономическая политика, рекомендованная Международным валютным фондом (МВФ).

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев считает, что МВФ здесь ни при чем. В эфире НСН он заявил, что масштабный вывод капитала связан с неблагоприятным предпринимательским климатом в стране.

«Это говорит, что капитал чувствует себя неуютно. С другой стороны, после роста нефтяных цен у нас длительное время было положительное сальдо торгового баланса, и поскольку эти деньги не находили здесь себе применения, то уходили в другие юрисдикции. МВФ — это страшилки какие-то. Основной вывод капитала шел в нулевые годы и в 2010-е, когда уже МВФ никакой роли не играл в российском экономической политике. Мы давно у него деньги не берем. Поэтому все это глупости», — пояснил экономист.