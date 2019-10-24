«Страшилки и глупости». Экс-министр экономики ответил на обвинения Глазьева в адрес МВФ
Андрей Нечаев рассказал НСН, кто виноват в выводе из страны триллиона долларов.
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около 1 трлн долларов. Об этом сообщил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев в ходе дискуссии «Экономический суверенитет Африки: проблемы и решения» в рамках экономического форума Россия — Африка. Он также уточнил, что в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено 2 трлн долларов, передает ТАСС. По словам Глазьева, к масштабному оттоку капитала из страны привела макроэкономическая политика, рекомендованная Международным валютным фондом (МВФ).
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев считает, что МВФ здесь ни при чем. В эфире НСН он заявил, что масштабный вывод капитала связан с неблагоприятным предпринимательским климатом в стране.
«Это говорит, что капитал чувствует себя неуютно. С другой стороны, после роста нефтяных цен у нас длительное время было положительное сальдо торгового баланса, и поскольку эти деньги не находили здесь себе применения, то уходили в другие юрисдикции. МВФ — это страшилки какие-то. Основной вывод капитала шел в нулевые годы и в 2010-е, когда уже МВФ никакой роли не играл в российском экономической политике. Мы давно у него деньги не берем. Поэтому все это глупости», — пояснил экономист.
По мнению экс-министра экономики, ситуация в этом плане за последние годы не улучшается.
«Надо мотивировать нормальные условия, защищенную собственность, благоприятный инвестиционный климат. Судя по тому, что в этом году снова будет, по прогнозам ЦБ, опять вывод 40 млрд долларов — значит, явных подвижек в этом плане не происходит. Мы видим случаи отъема собственности фактически. «Делиться надо» стала главной фразой государственных органов в отношении бизнеса в стране. Это ненормально», — считает Нечаев.
Ранее руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН рассказал о причинах роста позиции РФ в рейтинге Doing Business.
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