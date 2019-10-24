Россия заставила Всемирный банк признать свои бизнес-успехи
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества назвал причины роста позиции РФ в рейтинге Doing Business.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал, что Россия поднялась сразу на три позиции в рейтинге Всемирного банка Doing Business, оказавшись на 28 месте.
По словам Орешкина, рейтинг показывает, насколько в России стали легче стандартные процессы для предпринимателей. Министр добавил, что за последние три года Россия поднялась уже на 12 позиций, оказавшись впереди всех стран БРИКС и половины Европы.
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН рассказал, что Всемирный банк очень неохотно признаёт успехи России на экономическом поприще (слушайте аудио).
«Рейтинг Doing Business скорее является вынужденным подтверждением со стороны Всемирного банка того, что в России ситуация с ведением коммерческих предприятий улучшается. С неохотой вот эти рейтинги даются Российской Федерации. Ни рейтинги относительно финансовой устойчивости, ни рейтинги относительно ведения бизнеса», - объяснил эксперт.
Он также рассказал, что именно стало причиной роста России в рейтинге.
«Сам по себе рейтинг не приведёт к какому-то буму инвестиций и капиталовложений. Но он в значительной мере отражает то, что действия направленные на дебюрократизацию некоторых процессов в коммерческой деятельности возымели действие и облегчили ведение дел. Это было замечено и отмечено. С другой стороны экономическая ситуация в России последних лет и текущего года оставалась неплохой. И с точки зрения ведения дела она была очень даже удобной. Даже можно было начинать бизнес в некоторых новых профилях. И всё это нашло своё отражение», - добавил Колташов.
Ранее стало известно, что по итогам первого полугодия 2019 года число долларовых миллиардеров в России увеличилось в полтора раза – с 74 до 110 человек. Об этом говорится в исследовании Credit Suisse Research Institute. Заметно подросло и количество долларовых миллионеров - со 172 тысяч до 246 тысяч человек.
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