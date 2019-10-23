Правительство вместо приватизации проведет раздачу госсобственности
Бывший министр экономики России в эфире НСН заявил, что Кремль не хочет лишиться права управлять экономикой через госкорпорации.
Счетная палата поддержала инициативу правительства России о подготовке «более амбициозного плана» приватизации на 2020-2022 годы. Однако, ведомство отметило, что данное предложение нужно было «делать до бюджета», так как доходы со сделок, «должны войти в параметры бюджета». Об этом сказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе обсуждения трехлетнего федерального бюджета на пленарном заседании Госдумы РФ.
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН предположил, что заявления правительства о приватизации не что иное, как «симуляция».
«Я абсолютно солидарен с Кудриным и его Счетной палатой. То, что сейчас правительство заложило, судя по бюджету на 2020 и плановые 2021-2022 годы, это просто симуляция приватизации. По памяти скажу - в 2020 году ожидается что-то порядка 13 млрд рублей, в последующие годы тоже незначительные суммы. Получается, что либо правительство де-факто отказывается от приватизации, либо, есть неприятное подозрение, что активы раздадут по символической цене «правильным» инвесторам», - пояснил Нечаев.
При этом, он считает, что Россия не сможет развиваться без проведения приватизации крупных компаний.
«В России весьма высокий уровень огосударствления экономики, что является серьезным препятствием для экономического роста, для роста инноваций. По официальным данным ФАС, порядка 70% российского ВВП приносят именно государственные компании, банки и так далее. Поэтому конкуренция крайне снижена, практически задавлена, в некоторых секторах госкомпании играют ключевую роль, а соответственно стимулов для внедрения инноваций, высоких технологий просто нет», - сказал экс-министр экономики России.
Собеседник НСН уверен, что в стране нет серьезных препятствий для проведения широкой приватизации госкорпораций.
«Я не вижу каких-то серьезных препятствий с организацией этого процесса, с влиянием на экономику. Ведь рабочие места останутся в России, налоги будут точно так же платиться, государство только может потерять дивиденды. Здесь, скорее, вопрос в том, как себе представляют модель управления. Если как «снятие телефонной трубки» и монолог наподобие: «Миллер/Сечин/Чемезов сделай то-то, перекрой поставки газа Украине», - то это одна система управления. Если правительство чувствует в себе достаточные компетенции, чтобы управлять компаниями косвенными методами - через законы, нормативные акты, регулирование - тогда это другая история. Чтобы темпы приватизации ускорить, необходимо проявить политическую волю. Такого рода решения у нас принимает президент. Пока, видимо, Путину наиболее приемлема модель управления, когда компания является государственной. Он назначает туда руководителя и дальше может давать прямые указания, как госслужащему. Это станет невозможно, если предприятие будет частным», - пояснил Нечаев.
Кроме того бывший министр отметил, что к приватизации нельзя относиться легкомысленно, особенно, если речь идет о компаниях, которые связаны с безопасностью личных данных, здоровья и жизни людей.
«Что касается самих объектов приватизации, то практически во всех секторах 70% это госкомпании – Ростехнологии, Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, Роснано. Какой сектор не возьмешь, везде есть активы для приватизации. В банковском секторе, тем более после перехода под контроль ЦБ трех крупных банков, из десяти девять банков находится под контролем государства. Конечно, там, где есть вопросы безопасности, то приватизация должна проходить по каким-то особым правилам и менее быстро», - заключил Нечаев.
До этого министр финансов Антон Силуанов заявил,что правительству России необходимо еще раз составить список государственных активов, которые страна может выставить на приватизацию . Он подчеркнул, что более амбициозный план нужен не для наполнения бюджета, а для снижения доли государства в экономике России.
Ранее сообщалось, что «Первый канал», «Аэрофлот», РЖД и Государственную транспортную лизинговую компанию могут включить в программу по приватизации на 2020-2022 года. С таким предложением выступило министерство финансов РФ. При этом, часть компаний, которые планируется внести в список, уже входили в план приватизации на 2014-2016 годы. Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев в эфире НСН предположил, что Минфин на самом деле лишь проговаривает свои намерения.
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