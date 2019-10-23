Правительство вместо приватизации проведет раздачу госсобственности

Счетная палата поддержала инициативу правительства России о подготовке «более амбициозного плана» приватизации на 2020-2022 годы. Однако, ведомство отметило, что данное предложение нужно было «делать до бюджета», так как доходы со сделок, «должны войти в параметры бюджета». Об этом сказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе обсуждения трехлетнего федерального бюджета на пленарном заседании Госдумы РФ.

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН предположил, что заявления правительства о приватизации не что иное, как «симуляция».

«Я абсолютно солидарен с Кудриным и его Счетной палатой. То, что сейчас правительство заложило, судя по бюджету на 2020 и плановые 2021-2022 годы, это просто симуляция приватизации. По памяти скажу - в 2020 году ожидается что-то порядка 13 млрд рублей, в последующие годы тоже незначительные суммы. Получается, что либо правительство де-факто отказывается от приватизации, либо, есть неприятное подозрение, что активы раздадут по символической цене «правильным» инвесторам», - пояснил Нечаев.

При этом, он считает, что Россия не сможет развиваться без проведения приватизации крупных компаний.

«В России весьма высокий уровень огосударствления экономики, что является серьезным препятствием для экономического роста, для роста инноваций. По официальным данным ФАС, порядка 70% российского ВВП приносят именно государственные компании, банки и так далее. Поэтому конкуренция крайне снижена, практически задавлена, в некоторых секторах госкомпании играют ключевую роль, а соответственно стимулов для внедрения инноваций, высоких технологий просто нет», - сказал экс-министр экономики России.

Собеседник НСН уверен, что в стране нет серьезных препятствий для проведения широкой приватизации госкорпораций.