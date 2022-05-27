МВФ: Экономика ФРГ сократится на 6% без поставок газа из России

«Проблема Германии заключается в том, что она не может быстро избавиться от зависимости от импорта российского газа», — подчеркнула глава МВФ.

Георгиева также подтвердила, что Берлину придётся сократить количество программ поддержки населения по оплате электроэнергии, которые были введены во время пандемии COVID-19.

Ранее агентство Fitch спрогнозировало рецессию в Европе без российского газа.

