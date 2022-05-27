МВФ: Экономика ФРГ сократится на 6% без поставок газа из России
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила в интервью немецкому журналу Spiegel, что Германия не сможет отказаться от российского газа быстро.
По её словам, если ФРГ поддержит запрет на импорт газа из России, то германская экономика сократится сразу на 6%.
«Проблема Германии заключается в том, что она не может быстро избавиться от зависимости от импорта российского газа», — подчеркнула глава МВФ.
Георгиева также подтвердила, что Берлину придётся сократить количество программ поддержки населения по оплате электроэнергии, которые были введены во время пандемии COVID-19.
Ранее агентство Fitch спрогнозировало рецессию в Европе без российского газа.
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