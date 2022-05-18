Германию ждет холодная осень без российского газа

Если власти ФРГ оставят страну без поставок российского газа и не смогут найти им замену, то Германию ждут большие убытки и холодная осень, пишет немецкий экономист Кристиан Гейниц в издании Frankfurter Algemeine Zeitung.

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По его словам, курс Берлина на отказ от российских энергоносителей предполагает большие трудности для ФРГ, так как страна сильнее других в Европе зависит от поставок российского газа. Гейниц считает сжиженный природный газ альтернативой российскому сырью, при этом признав, что Берлин находится в затруднительном положении, так как на строительство терминала для приема топлива уйдет время.

Отмечается, что власти Германии могут ввести эмбарго на российский газ только если получится смягчить последствия такого решения. Сейчас страна еще может это сделать, заполнив хранилища и нормировав потребление топлива.

Тем временем, немецкий энергоконцерн Uniper собирается заплатить за поставки газа из России в евро, переведя их на счет в Газпромбанке в конце мая.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российский ГазГермания
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