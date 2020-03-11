АТОР: Массового банкротства туроператоров не будет

Однако в АТОР согласны, что самая сложная задача для туроператоров сейчас – это вернуть деньги, которые они еще не получили от авиакомпаний и отелей.

«Обязательства вернуть деньги есть только по четырем странам. Это Китай, Иран, Южная Корея и Италия. В этой ситуации компании будут оптимизировать свои затраты, закрывать нерентабельные направления. На рынке продолжится консолидация. Я бы не говорил о банкротствах, я бы говорил, что часть компаний будет объединяться, чтобы сохранить трудовые коллективы, возможность контрактинга. Компании сейчас предлагают альтернативные направления, путешествия в России. Предлагают специальные условия по возвращаемым турам, по снижению депозитов», - добавил Горин.

Туроператоры рассчитывают на поддержку от государства.

«Мы понимаем, что вирус – это временные ограничения, рано или поздно они будет сняты. Сейчас мы столкнулись с беспрецедентным сокращением количества поездок, но после отмены ограничений именно туротрасль покажет самую максимальную динамику по возобновлению отложенного спроса. Мы ждем от государства поддержки, может быть, налоговые льготы, увеличение субсидирования, временную отмену выплат в фонды персональной ответственности и резервные фонды. Свои предложения в Ростуризм и Минэкономразвития направили АТОР, Российский союз туриндустрии и Альянс туристических агентств. Все это будет стабилизировать ситуацию в туристической отрасли», - заключил собеседник НСН.

Ранее Дмитрий Горин в эфире НСН заявил, что туристическая отрасль недополучила три миллиарда рублей доходов.

