АТОР: Массового банкротства туроператоров не будет
Вице-президент АТОР в эфире НСН рассказал о мерах в поддержку отрасли.
К лету могут обанкротиться 30% российских туроператоров. Как пишут «Известия», из-за коронавируса россияне стали массово отказываться от поездок. Подавляющее большинство аннулированных туров приходится на Италию. Туристические компании в таком случае возвращают полную стоимость путевки, но сами компенсаций за уже оплаченный перелет не получают. Это примерно половина возвращенной клиенту суммы. В связи с этим Ростуризм попросил Минтранс обязать авиакомпании вернуть туроператорам деньги за билеты. Это почти полтора миллиарда рублей.
Вице-президент АТОР Дмитрий Горин в эфире НСН опроверг информацию о массовом банкротстве туроператоров.
«Действия, которые сейчас предпринимаются для помощи туроператорам, должны привести к стабилизации, может быть, к сокращению объемов продаж, но не к банкротству», - отметил он.
Однако в АТОР согласны, что самая сложная задача для туроператоров сейчас – это вернуть деньги, которые они еще не получили от авиакомпаний и отелей.
«Обязательства вернуть деньги есть только по четырем странам. Это Китай, Иран, Южная Корея и Италия. В этой ситуации компании будут оптимизировать свои затраты, закрывать нерентабельные направления. На рынке продолжится консолидация. Я бы не говорил о банкротствах, я бы говорил, что часть компаний будет объединяться, чтобы сохранить трудовые коллективы, возможность контрактинга. Компании сейчас предлагают альтернативные направления, путешествия в России. Предлагают специальные условия по возвращаемым турам, по снижению депозитов», - добавил Горин.
Туроператоры рассчитывают на поддержку от государства.
«Мы понимаем, что вирус – это временные ограничения, рано или поздно они будет сняты. Сейчас мы столкнулись с беспрецедентным сокращением количества поездок, но после отмены ограничений именно туротрасль покажет самую максимальную динамику по возобновлению отложенного спроса. Мы ждем от государства поддержки, может быть, налоговые льготы, увеличение субсидирования, временную отмену выплат в фонды персональной ответственности и резервные фонды. Свои предложения в Ростуризм и Минэкономразвития направили АТОР, Российский союз туриндустрии и Альянс туристических агентств. Все это будет стабилизировать ситуацию в туристической отрасли», - заключил собеседник НСН.
Ранее Дмитрий Горин в эфире НСН заявил, что туристическая отрасль недополучила три миллиарда рублей доходов.
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