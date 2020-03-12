Выездной туризм в России рухнул на 60%
Выездной поток туристов из Российской Федерации за последние несколько дней снизился сразу на 60% в связи с пандемией коронавируса Kovid-19. Такую статистику озвучила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Она оценила положение дел на туристическом рынке как беспрецедентную.
Сильное снижение отмечается как по выездному, так и по въездному направлениям. Догузова заверила, что власти готовы поддержать туроператоров, бизнес в таких сложных обстоятельствах.
Она также обозначила в качестве положительного момента ситуацию с внутренним туризмом – значительного спада по нему не произошло, передает «Свободная пресса».
Глава Ротуризма выразила уверенность, что мировое сообщество сумеет справиться с коронавирусом, после чего жители Земли снова получат возможность свободно путешествовать.
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