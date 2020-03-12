Выездной туризм в России рухнул на 60%

Выездной поток туристов из Российской Федерации за последние несколько дней снизился сразу на 60% в связи с пандемией коронавируса Kovid-19. Такую статистику озвучила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Она оценила положение дел на туристическом рынке как беспрецедентную.

Сильное снижение отмечается как по выездному, так и по въездному направлениям. Догузова заверила, что власти готовы поддержать туроператоров, бизнес в таких сложных обстоятельствах.