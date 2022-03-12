Москва переориентируется на поставщиков строительных высокотехнологичных механизмов из Азии

Московский строительный комплекс переориентируется на азиатские аналоги сложного технологического оборудования, которые смогут заместить привычные западные образцы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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«Проблем со стройматериалами нет, на 90-95% в стройке используются отечественные материалы. При этом стоит вопрос замещения западных систем микроэлектроники и автоматизации. Мы планируем переориентироваться на поставки из стран Азии», – сказал Андрей Бочкарев.

Также будут развивать отечественное производство сложных механизмов и электроники для строительной отрасли.

«Курс на импортозамещение в строительной отрасли был взять очень давно, и мы намерены активно продолжать эту работу», – заявил заммэра.

Ранее стало известно, что власти Москвы направят дополнительно 7 млрд рублей на субсидирование кредитования малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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ФОТО: Пресс-служба Градостроительного комплекса Правительства Москвы
ТЕГИ:ТехнологииИмпортозамещениеМоскваСтроительство
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