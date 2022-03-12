Москва переориентируется на поставщиков строительных высокотехнологичных механизмов из Азии

«Проблем со стройматериалами нет, на 90-95% в стройке используются отечественные материалы. При этом стоит вопрос замещения западных систем микроэлектроники и автоматизации. Мы планируем переориентироваться на поставки из стран Азии», – сказал Андрей Бочкарев.

Также будут развивать отечественное производство сложных механизмов и электроники для строительной отрасли.

«Курс на импортозамещение в строительной отрасли был взять очень давно, и мы намерены активно продолжать эту работу», – заявил заммэра.

Ранее стало известно, что власти Москвы направят дополнительно 7 млрд рублей на субсидирование кредитования малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

