Москва идёт на беспрецедентную поддержку бизнеса

Власти Москвы приняли региональный пакет мер поддержки экономики и бизнеса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, для стабилизации работы предприятий малого и среднего бизнеса в условиях растущего санкционного давления городские власти планируют ускорить контрактацию и увеличить авансирование по городскому заказу до 70%.

Как отметил в своём официальном блоге мэр города, в случае обоснованного изменения цен из-за удорожания материалов и снижения курса рубля, Москва готова пересматривать стоимость контрактов. По мнению градоначальника, эта мера поддержит существующих и потенциальных поставщиков продукции для государственных нужд.

Мэр также отметил, что по итогам встречи с представителями ряда крупных предприятий из сферы торговли и услуг, была принята дорожная карта поддержки бизнеса и граждан. По словам Собянина, основными задачами властей города станут: социальная поддержка горожан, сохранение рабочих мест, бесперебойное функционирование предприятий и организаций, которые предоставляют гражданам товары и услуги. Собянин подчеркнул, что за последние годы город заключил многомиллиардные контракты на строительство заводов по производству лекарств, медицинской техники и детского питания.

Как ранее сообщал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов московские предприятия не только обеспечивают бесперебойные поставки лекарственных средств в городе, но и создают существенные запасы востребованных препаратов. По итогам 2021 года объем производства лекарственных средств и материалов, в том числе препараты для лечения онкологических заболеваний, сердечно-сосудистой, нервной систем и ряда других категорий, в Москве увеличился на 67,7 процента по сравнению с 2020 годом.

Ещё одной мерой поддержки стабильности в экономике города является символическая плата за землю для новых производств. Она составляет 1 рубль в год за весь участок для предприятий, которые займутся импортозамещением. Как отмечает мэр, одновременно с заключением длительных контрактов с отечественными производителями и теми, кто планирует локализацию в столице, все опубликованные сегодня предложения послужат мощным стимулом для создания новых производств.

И это, как подчёркивает мэр, только первоочередные шаги. По мере необходимости они будут дополняться новыми мерами по обеспечению устойчивого функционирования экономики и поддержке граждан.

Напомним, что во время ограничений, связанных с распространением COVD-19, экономическая политика Москвы была признана одной из самых эффективных в мире. Из пандемии столица вышла не только не потеряв основных показателей, но и нарастив темпы развития экономики.

