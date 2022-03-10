Собянин: Москва выделит 7 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Власти Москвы направят дополнительно 7 млрд рублей на субсидирование кредитования малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В своем блоге он подчеркнул, что городские власти на постоянной основе поддерживают тесные контакты с бизнес-сообществом и руководителями предприятий разных отраслей. Благодаря такой работе, по словам градоначальника, эксперты определили общие для бизнеса проблемы и сложности в условиях растущего санкционного давления.

«Вчера я провел заседание городской Комиссии по повышению устойчивости развития экономики, на котором мы определили приоритеты нашей работы и сформировали план первоочередных мер». – написал Собянин.

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Как отметил мэр, правительство Российской Федерации и Центробанк работают над созданием и внедрением целевых программ субсидирования процентных ставок по кредитам на рефинансирование прежних обязательств, пополнение оборотных средств и выплату заработной платы сотрудникам – при обязательном условии сохранения рабочих мест.

«Я поручил Фонду содействия кредитованию малого бизнеса Москвы оказывать максимальное содействие городским предприятиям, желающим принять участие в этих федеральных программах. Мы сделаем все необходимое, чтобы заявки на получение кредитов одобрялись максимально лояльно и оперативно. На решение этих и других задач выделяем из городского бюджета 7 млрд рублей», – уточнил Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщил о том, что городские власти выделят 500 миллионов рублей на льготное кредитование для создания сети быстрого питания в нише, которую освобождают иностранные компании.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСредний И Малый БизнесСергей Собянин
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