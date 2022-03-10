Собянин: Москва выделит 7 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Власти Москвы направят дополнительно 7 млрд рублей на субсидирование кредитования малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В своем блоге он подчеркнул, что городские власти на постоянной основе поддерживают тесные контакты с бизнес-сообществом и руководителями предприятий разных отраслей. Благодаря такой работе, по словам градоначальника, эксперты определили общие для бизнеса проблемы и сложности в условиях растущего санкционного давления.

«Вчера я провел заседание городской Комиссии по повышению устойчивости развития экономики, на котором мы определили приоритеты нашей работы и сформировали план первоочередных мер». – написал Собянин.