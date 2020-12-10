Москалькова заявила о 4,5 млн обанкротившихся в пандемию предприятий малого и среднего бизнеса

Порядка 4,5 миллионов индивидуальных предпринимателей и предприятий малого и среднего бизнеса обанкротились за время пандемии и перестали существовать. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, это произошло еще весной, в первую волну пандемии коронавируса, когда были введены жесткие ограничительные меры и большинство предприятий не работали.