Москалькова заявила о 4,5 млн обанкротившихся в пандемию предприятий малого и среднего бизнеса
Порядка 4,5 миллионов индивидуальных предпринимателей и предприятий малого и среднего бизнеса обанкротились за время пандемии и перестали существовать. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По ее словам, это произошло еще весной, в первую волну пандемии коронавируса, когда были введены жесткие ограничительные меры и большинство предприятий не работали.
Омбудсмен отметила в эфире телеканала «Россия 24», что сейчас многие предприятия не закрыты, в том числе магазины бытового обслуживания, ИП.
Председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в эфире НСН рассказала, что федеральные власти плохо понимают, что происходит на местах. Так она прокомментировала слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о достаточности господдержки бизнеса.
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