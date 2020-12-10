Почти 10 тысяч московских компаний получили кредиты с льготной ставкой — Сергунина

Более 9,7 тыс. столичных компаний воспользовались программой льготного кредитования для малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Всего за семь месяцев выдано таких займов на сумму более 86 млрд рублей, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.