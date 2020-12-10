Почти 10 тысяч московских компаний получили кредиты с льготной ставкой — Сергунина
Более 9,7 тыс. столичных компаний воспользовались программой льготного кредитования для малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.
Всего за семь месяцев выдано таких займов на сумму более 86 млрд рублей, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Город субсидирует 6% ставки по взятым до 15 апреля кредитам и до 8% - по займам, оформленным позже. Итоговая годовая ставка для бизнесменов составляет от 3 до 7%.
Программа была запущена весной в качестве антикризисной меры. Она пользуется спросом среди компаний в сфере торговли, обрабатывающих производств, строительства и услуг.
Глава правительства Михаил Мишустин ранее продлил на конца 2021 года мораторий на плановые проверки малого бизнеса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru