Сбербанк предупредил об активизации телефонных мошенников

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в пятницу в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России» сообщил, об увеличении количества звонков гражданам от телефонных мошенников.

По его словам, мошенники с началом спецоперации России на Украине на какое-то время перестали звонить россиянам, однако с конца марта вновь активизировались.

Вместе с тем, количество таких звонков в день упало в 5,5 раза, отметил Кузнецов.