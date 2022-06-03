Сбербанк предупредил об активизации телефонных мошенников
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в пятницу в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России» сообщил, об увеличении количества звонков гражданам от телефонных мошенников.
По его словам, мошенники с началом спецоперации России на Украине на какое-то время перестали звонить россиянам, однако с конца марта вновь активизировались.
Вместе с тем, количество таких звонков в день упало в 5,5 раза, отметил Кузнецов.
«В настоящее время мы фиксируем активизацию телефонного мошенничества в отношении граждан России, которое сегодня приблизилось к 50 тысячам звонков в сутки», - заявил представитель Сбербанка.
Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов рассказал о новом виде мошенничества с персональными данными, связанном с созданием фейковых сайтов по распродаже продукции ушедших из России брендов.
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