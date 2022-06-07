Эксперты предупредили о мошеннических схемах с оплатой в онлайн-играх

Специалисты компании по кибербезопасности Group-IB обнаружили около 250 мошеннических ресурсов брендов и разработчиков игр, в том числе с фейковой оплатой в магазине PlayStation Store и мобильной игре Brawl Stars. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

СМИ: Россияне потребовали от Sony 280 млн рублей из-за отключения PlayStation Store

В частности, злоумышленники заманивают пользователей рекламой бесплатных бонусов или подарочных карт и перенаправляют на поддельные сайты, где похищают данные банковских карт и деньги юзеров. Наиболее часто мошенники использовали в своих схемах многопользовательскую игру Brawl Stars, предлагая купить со скидкой или получить бесплатно внутриигровую валюту.

«Пользователей из России зачастую переводят на мошеннические сайты-опросники, рекламные баннеры, фишинг или сайты со встроенным вредоносным программным обеспечением. Жителей Европы чаще "подписывают" на различные сервисы, розыгрыши призов или бонусные карты бытовых магазинов. В Азии может запуститься установка сторонних расширений для браузера, реклама региональных магазинов, доставка ценных призов или реклама казино и бинарных опционов», — рассказали в Group-IB.

Эксперты рекомендовали пользоваться только официальными ресурсами и игровыми магазинами, отказаться от покупок на незнакомых сайтах и проверять информацию на верифицированных аккаунтах разработчиков.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Компьютерные ИгрыМошенничествоКибербезопасность
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры