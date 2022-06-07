Эксперты предупредили о мошеннических схемах с оплатой в онлайн-играх

В частности, злоумышленники заманивают пользователей рекламой бесплатных бонусов или подарочных карт и перенаправляют на поддельные сайты, где похищают данные банковских карт и деньги юзеров. Наиболее часто мошенники использовали в своих схемах многопользовательскую игру Brawl Stars, предлагая купить со скидкой или получить бесплатно внутриигровую валюту.

«Пользователей из России зачастую переводят на мошеннические сайты-опросники, рекламные баннеры, фишинг или сайты со встроенным вредоносным программным обеспечением. Жителей Европы чаще "подписывают" на различные сервисы, розыгрыши призов или бонусные карты бытовых магазинов. В Азии может запуститься установка сторонних расширений для браузера, реклама региональных магазинов, доставка ценных призов или реклама казино и бинарных опционов», — рассказали в Group-IB.

Эксперты рекомендовали пользоваться только официальными ресурсами и игровыми магазинами, отказаться от покупок на незнакомых сайтах и проверять информацию на верифицированных аккаунтах разработчиков.

