Мощный удар: Российскому ретейлу предрекли массовое банкротство после Нового года
Уход иностранных компаний никак не поспособствовал приходу аудитории в российские магазины, которые и так работают в убыток, отметил в эфире НСН аналитик Иван Федяков.
Ситуация с резким падением покупательской активности россиян до 50% может привести к тому, что после Нового года российский ретейл будет массово банкротиться, заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что партнер британской сети детских товаров Mothercare, объявившей об уходе с российского рынка, ищет компанию, которой передаст свой бизнес в РФ. По данным «Коммерсанта», переговоры ведутся с дистрибутором фешн-рынка «Джамилько»: ему могут перейти права аренды магазинов и нераспроданный товар. Иван Федяков отметил, что в случае передачи бизнеса российской компании, она неизбежно будет работать в убыток.
«Первыми начинают банкротиться российские сети. В частности, вчера стало известно, что заявки на банкротство подала крупная сеть «220 вольт» – это больше трехсот магазинов по стране. Основная проблема у российских ретейлеров не попытка замещения иностранных компаний, а падение покупательской активности. Она составляет от 30% до 50% в различных сегментах. К такому не один ретейл не был готов. Когда объемы продаж мебели упали в 1,5 раза, уход IKEA, которая занимала 25% рынка мебели, не компенсирует такое падение продаж. Тот же АвтоВАЗ вряд ли сильно увеличил объемы продаж даже несмотря на то, что почти все иностранные бренды ушли с авторынка. Даже если бы АвтоВАЗ работал на всю катушку и производил 3 млн авто в год, их никто не купит. Если ситуация не улучшится, то после Нового года пойдет череда банкротств. Совсем не покрываются расходы на аренду, коммунальные платежи и заработную плату персонала», - сказал Федяков.
Он отметил, что более пятисот компаний в сфере ретейла уже покинули российский рынок с начала спецоперации. При этом Федяков указал, что лучше всех «держались» французские компании, однако с уходом Danone стало понятно, что и они будут покидать рынок. Не исключен и уход Леруа Мерлен в ближайшем будущем, подчеркнул аналитик.
«Общее количество компаний, которые покинули российский рынок, уже превысило тысячу. В ретейле таких компаний около пятисот – это как розничная торговля, так и производители продуктов питания и товаров народного потребления. Важно учитывать, что те компании, которые продолжают работать, не всегда иностранные. Если магазин работает под брендом Samsung или Apple, это могут быть магазины российского ретейлера. Решение Danone покинуть российский рынок – это первая ласточка к тому, что крупный французский бизнес уже тоже теряет надежду на продолжение работы в России. Если до этого мы видели, что французский бизнес более-менее удерживал давление, то уход Danone показывает, что даже такая крупная компания все равно готова покинуть рынок. Уход того же Леруа Мерлен будет мощнейшим ударом по отрасли, но к этому все идет», - объяснил собеседник НСН.
Так, Федяков выразил уверенность, что в конечном итоге весь иностранный крупный бизнес уйдет с отечественного рынка. Он объяснил, что продолжение эскалации конфликта на Украине не оставляет компаниям выбора.
«Продолжение эскалации конфликта не оставляет шансов для крупного бизнеса на продолжение работы. Однако это не произойдет мгновенно, требуется время на то, чтобы оформить все передачи, плюс есть множество ограничений, которые появились в марте это года. Это не связано с тем, что кто-то из иностранных компаний пытается оттянуть время и сохранить здесь свои позиции. Чаще всего это связано с тем, что в истории деятельности компаний нет соответствующих прецедентов, на которые бы можно было ссылаться при принятии таких решений», - резюмировал Федяков.
По состоянию на начало сентября 2022 года 34% крупнейших иностранных компаний, работавших в России, ограничили деятельность в стране, 15% решили покинуть ее через передачу новому собственнику российского подразделения, а 7% заявили о полном уходе с отечественного рынка без продажи бизнеса. Такие данные приводит РБК со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР). При этом в июне об уходе из России тем или иным способом заявляло только 5% крупнейших фирм.
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