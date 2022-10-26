Мощный удар: Российскому ретейлу предрекли массовое банкротство после Нового года

Накануне сообщалось, что партнер британской сети детских товаров Mothercare, объявившей об уходе с российского рынка, ищет компанию, которой передаст свой бизнес в РФ. По данным «Коммерсанта», переговоры ведутся с дистрибутором фешн-рынка «Джамилько»: ему могут перейти права аренды магазинов и нераспроданный товар. Иван Федяков отметил, что в случае передачи бизнеса российской компании, она неизбежно будет работать в убыток.

«Первыми начинают банкротиться российские сети. В частности, вчера стало известно, что заявки на банкротство подала крупная сеть «220 вольт» – это больше трехсот магазинов по стране. Основная проблема у российских ретейлеров не попытка замещения иностранных компаний, а падение покупательской активности. Она составляет от 30% до 50% в различных сегментах. К такому не один ретейл не был готов. Когда объемы продаж мебели упали в 1,5 раза, уход IKEA, которая занимала 25% рынка мебели, не компенсирует такое падение продаж. Тот же АвтоВАЗ вряд ли сильно увеличил объемы продаж даже несмотря на то, что почти все иностранные бренды ушли с авторынка. Даже если бы АвтоВАЗ работал на всю катушку и производил 3 млн авто в год, их никто не купит. Если ситуация не улучшится, то после Нового года пойдет череда банкротств. Совсем не покрываются расходы на аренду, коммунальные платежи и заработную плату персонала», - сказал Федяков.

Он отметил, что более пятисот компаний в сфере ретейла уже покинули российский рынок с начала спецоперации. При этом Федяков указал, что лучше всех «держались» французские компании, однако с уходом Danone стало понятно, что и они будут покидать рынок. Не исключен и уход Леруа Мерлен в ближайшем будущем, подчеркнул аналитик.