Производитель замороженных овощей и фруктов Hortex уходит из России

Производитель замороженных овощей, фруктов и ягод Hortex прекратит деятельность в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Интересы польской компании в РФ представляла «Ортика Фрозен Фудс». По данным ЕГРЮЛ, новым владельцем организации стала ГК «Агама», специализирующаяся на производстве и поставках рыбы.

Компания Hortex — лидер на рынке замороженных овощей, фруктов и ягод в Центральной и Восточной Европе. Предприятие владеет тремя заводами в России: двумя в Подмосковье и одним — в Карелии.

Ранее об уходе с российского рынка заявила компания-производитель конструкторов Lego, напоминает РИА ФАН. Подразделение в РФ прекратит сотрудничество с главным партнером Inventive Retail Group.

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ФОТО: РИА Новости
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