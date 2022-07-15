Производитель замороженных овощей и фруктов Hortex уходит из России

Интересы польской компании в РФ представляла «Ортика Фрозен Фудс». По данным ЕГРЮЛ, новым владельцем организации стала ГК «Агама», специализирующаяся на производстве и поставках рыбы.

Компания Hortex — лидер на рынке замороженных овощей, фруктов и ягод в Центральной и Восточной Европе. Предприятие владеет тремя заводами в России: двумя в Подмосковье и одним — в Карелии.

Ранее об уходе с российского рынка заявила компания-производитель конструкторов Lego, напоминает РИА ФАН. Подразделение в РФ прекратит сотрудничество с главным партнером Inventive Retail Group.

