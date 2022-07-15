Производитель замороженных овощей и фруктов Hortex уходит из России
Производитель замороженных овощей, фруктов и ягод Hortex прекратит деятельность в России. Об этом сообщает «Интерфакс».
Интересы польской компании в РФ представляла «Ортика Фрозен Фудс». По данным ЕГРЮЛ, новым владельцем организации стала ГК «Агама», специализирующаяся на производстве и поставках рыбы.
Компания Hortex — лидер на рынке замороженных овощей, фруктов и ягод в Центральной и Восточной Европе. Предприятие владеет тремя заводами в России: двумя в Подмосковье и одним — в Карелии.
Ранее об уходе с российского рынка заявила компания-производитель конструкторов Lego, напоминает РИА ФАН. Подразделение в РФ прекратит сотрудничество с главным партнером Inventive Retail Group.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 238 / сут.
Умерли
382 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 090 / сут.
- Россия отменила COVID-ограничения при пересечении сухопутной границы
- Производитель замороженных овощей и фруктов Hortex уходит из России
- Режим ограничения полетов в 11 аэропортах России продлили до 24 июля
- В ДНР сообщили о начале зачистки в восточных районах Северска
- СМИ: Джонсон призвал экс-кандидатов в премьеры не поддерживать Риши Сунака
- Исследование: Москва лидирует среди городов-миллионников по индексу шаурмы
- В Запорожской области заявили, что регион навсегда потерян для Украины
- Генпрокуратура признала нежелательной работу иноагентов Bellingcat и The Insider
- Губернатор Брянской области сообщил об артобстреле ВСУ села Некислицы
- В России предложили создать ГОСТ для частных домов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru