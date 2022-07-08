Поставщик рыбной продукции в McDonald’s уходит из России

В Великом Новгороде закрывается производство рыбных полуфабрикатов, которые поставлялись в сеть ресторанов российского McDonald’s. Завод принадлежит датской группе компаний Espersen, которая решила прекратить свой бизнес в России, передает ТАСС.

«Вести бизнес в России в ближайшие годы будет крайне сложно», - заявил директор Espersen Бейер Нильсен.

Российские KFC и Burger King перейдут на напитки «Черноголовки»

Пищевой комбинат в Великом Новгороде работал с 2014 года.

Ранее стало известно, что Coca-Cola закрывает производство и продажу напитков бренда в России.


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ФОТО: РИА Новости
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