Поставщик рыбной продукции в McDonald’s уходит из России
В Великом Новгороде закрывается производство рыбных полуфабрикатов, которые поставлялись в сеть ресторанов российского McDonald’s. Завод принадлежит датской группе компаний Espersen, которая решила прекратить свой бизнес в России, передает ТАСС.
«Вести бизнес в России в ближайшие годы будет крайне сложно», - заявил директор Espersen Бейер Нильсен.
Пищевой комбинат в Великом Новгороде работал с 2014 года.
Ранее стало известно, что Coca-Cola закрывает производство и продажу напитков бренда в России.
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