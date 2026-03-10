Врач объяснила, почему солнце не спасает россиян от дефицита витамина D
Дефицит витамина D выявляют у 62% россиян даже после летнего сезона, а к весне этот показатель достигает 84%. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог и эндокринолог, эксперт телеканала «Доктор» Елизавета Золотова. По ее словам, главная причина — географическое положение: большинство регионов России находится в северных широтах, где солнечные лучи падают под острым углом, поэтому около половины года кожа практически не синтезирует витамин D даже в ясные дни.
Даже летом выработка витамина часто остается низкой. Люди проводят много времени в помещениях, носят закрытую одежду и используют средства с SPF, которые практически полностью блокируют синтез витамина D в коже. При этом врач предупреждает, что специально увеличивать время пребывания на солнце не стоит, поскольку это повышает риск онкологических заболеваний.
Нехватка витамина D долгое время может протекать без симптомов, однако при этом нарушается обмен кальция и фосфора. Из-за этого кальций начинает хуже усваиваться в кишечнике, и организм компенсирует его за счет костной ткани, что повышает риск остеопороза и переломов. Проверять уровень витамина особенно важно людям старше 50 лет, беременным, людям с избыточным весом и пациентам с хроническими заболеваниями ЖКТ.
Получить достаточное количество витамина D только из пищи крайне сложно, поэтому чаще всего его восполняют с помощью колекальциферола (витамина D3). Золотова рекомендует отдавать предпочтение лекарственным препаратам, а не БАДам. Без назначения врача профилактической дозой считается около 1000 МЕ в день, но не более 4000 МЕ, поскольку длительный прием высоких доз может привести к избытку кальция и его отложению в почках и сосудах, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Врач объяснила, почему солнце не спасает россиян от дефицита витамина D
- Певица Слава объявила о месячной паузе в гастролях
- «Патриоты» — на Восток: Зачем ВСУ атаковали Брянск иностранными ракетами
- Теннисистку Туаеву дисквалифицировали почти на четыре года за договорные матчи
- Шесть человек погибли при ракетном ударе по Брянску, ранены 37
- В Советском районе Брянска произошло задымление продуктами горения
- «У вас все в порядке?»: Юрий Стоянов раскрыл секреты альбома «Селфи»
- Два мирных жителя погибли при атаке БПЛА в Запорожской области
- Иран заявил о гибели четырех дипломатов при ударе Израиля по Бейруту
- Верховный суд поддержал Стаса Намина в споре с участниками группы Gorky Park