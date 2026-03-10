Врач объяснила, почему солнце не спасает россиян от дефицита витамина D

Дефицит витамина D выявляют у 62% россиян даже после летнего сезона, а к весне этот показатель достигает 84%. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог и эндокринолог, эксперт телеканала «Доктор» Елизавета Золотова. По ее словам, главная причина — географическое положение: большинство регионов России находится в северных широтах, где солнечные лучи падают под острым углом, поэтому около половины года кожа практически не синтезирует витамин D даже в ясные дни.

Даже летом выработка витамина часто остается низкой. Люди проводят много времени в помещениях, носят закрытую одежду и используют средства с SPF, которые практически полностью блокируют синтез витамина D в коже. При этом врач предупреждает, что специально увеличивать время пребывания на солнце не стоит, поскольку это повышает риск онкологических заболеваний.