А как же цены? «Мясники» исключили возможность появления налога на мяса
Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин уверен, что для введения налога на мясо нет никаких экономических и экологических предпосылок.
Политика учета углеродного следа в России и других странах в будущем может распространиться на животноводство, приняв форму налога на мясо. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в интервью с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал не фантазировать на эту тему, потому что подобный налог, по его мнению, введен не будет.
«Когда кто-то говорит о том, что возможно введение того или иного налога на животноводство в связи с тем, что оно якобы наносит вред окружающей среде и влияет на климат, надо понимать, что это просто модная тема, модно говорить такие вещи. Если наша страна, руководство, правительство каждый день обсуждают цены на морковку, сахар, свеклу, борщевой набор и на все остальное, как можно говорить о каком-то налоге? У нас сегодня большое число жителей страны недополучают мясо, не могут себе позволить полноценный рацион, хотя в целом по стране у нас рациональное потребление – примерно 77 килограммов на человека в год, это очень хороший уровень. Но надо помнить о том, что около 20% проживают за чертой бедности. Эти люди животных белков, которые крайне необходимы организму человека, не получают. Да, тема модная, но я не вижу, какие перспективы для этого в России есть. Тогда давайте не бороться с ростом цен! Он же есть по разным причинам. И получается, что одна нога не знает, что делает другая рука», - объяснил Юшин.
По его словам, сельское хозяйство в целом не только не является выбрасывателем углерода, но и активно участвует в его поглощении.
«Сельское хозяйство в том же самом Евросоюзе из системы борьбы с климатическими изменениями практически выведено. Если взять данные Росстата РФ не отдельно по животноводству, а в целом сельское хозяйство, включая землепользование, лесоводство и так далее, то сельское хозяйство не является выбрасывателем CO2, а является его поглотителем в объеме практически 600 миллионов тонн, эквивалентных углероду», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее бывший замминистра экономики России по вопросам аграрного сектора Иван Стариков заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что ливни и гибель посевов в Крыму и Краснодарском крае могут привести к росту цен на фуражное зерно, мясо птицы и свинину.
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