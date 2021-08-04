А как же цены? «Мясники» исключили возможность появления налога на мяса

Политика учета углеродного следа в России и других странах в будущем может распространиться на животноводство, приняв форму налога на мясо. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в интервью с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал не фантазировать на эту тему, потому что подобный налог, по его мнению, введен не будет.

«Когда кто-то говорит о том, что возможно введение того или иного налога на животноводство в связи с тем, что оно якобы наносит вред окружающей среде и влияет на климат, надо понимать, что это просто модная тема, модно говорить такие вещи. Если наша страна, руководство, правительство каждый день обсуждают цены на морковку, сахар, свеклу, борщевой набор и на все остальное, как можно говорить о каком-то налоге? У нас сегодня большое число жителей страны недополучают мясо, не могут себе позволить полноценный рацион, хотя в целом по стране у нас рациональное потребление – примерно 77 килограммов на человека в год, это очень хороший уровень. Но надо помнить о том, что около 20% проживают за чертой бедности. Эти люди животных белков, которые крайне необходимы организму человека, не получают. Да, тема модная, но я не вижу, какие перспективы для этого в России есть. Тогда давайте не бороться с ростом цен! Он же есть по разным причинам. И получается, что одна нога не знает, что делает другая рука», - объяснил Юшин.