Экс-замминистра экономики: Ливни на юге России повысят цены на мясо
Иван Стариков объяснил НСН, в чем плюсы обильных осадков для сельского хозяйства Крыма и в чем их минусы для всех россиян.
Ливни и гибель посевов в Крыму и Краснодарском крае могут привести к росту цен на фуражное зерно, мясо птицы и свинину, однако в обильных осадках есть и плюсы, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший замминистра экономики России по вопросам аграрного сектора Иван Стариков.
Ранее сообщалось, что из-за ливней и наводнений в Крыму подтоплено более 18 тысяч гектаров сельхозугодий. Аномальные осадки наблюдаются и в Краснодарском крае, где в июне из-за града пострадали сотни гектаров посевов.
«В Крыму и Краснодарском крае будут разные последствия. Крым в последние годы испытывал серьезный недостаток воды по причине того, что 7 лет перекрыт канал, через который вода из Днепра приходила в республику и обеспечивала население и сельскохозяйственные посевы. Я был в Крыму и видел, что, например, пересохло Симферопольское водохранилище. Так что, как ни странно, в том, что сегодня подтоплены ряд сельхозугодий Крыма, помимо всех проблем, есть и положительный момент. Когда вода уйдет, влага останется, и мы получим небольшую передышку, поскольку сейчас реализуется очень серьезная и по деньгам, и по технологиям программа обводнения Крыма. Так что в Крыму это будет иметь меньшие последствия», - сказал Стариков.
А вот в Краснодарском крае, по его словам, речь может идти о потери большой части урожая зерновых. Накануне в шести муниципалитетах края за несколько часов выпали две месячные нормы осадков.
«В Краснодарском крае проблем будет больше. Сейчас полным ходом начинается уборка озимого зернового клина. Для того, чтобы не тратить деньги на сушку как семян, так и зерна, сваливают валки. Если эти валки промокли и залиты водой, мы будем свидетелями очень серьезных потерь. При высоких температурах зерно начнет прорастать в этих валках и станет абсолютно непригодным даже на корм скоту. Здесь все будет зависеть от того, как быстро сойдет вода и какой будет погода в ближайшую неделю. Если осадки продолжатся, будет потеряна большая часть урожая зерновых. Что касается масличных, подсолнечника, рапса, льна-кудряша, горчицы, здесь ситуация не такая печальная и тоже будет зависеть от того, как быстро сойдет вода. То же касается кукурузы и сахарной свеклы. Мой прогноз таков: если в этих местах будут продолжаться ливни и установится достаточно теплая погода, мы потеряем значительную часть зерновых», - подчеркнул бывший замминистра экономики.
Он также допустил, что потери зерна могут «по цепочке» привести к росту цен на мясо птицы и свинину.
«Безусловно, если мы получим урожай меньше запланированного, то все пойдет по цепочке. Например, в производстве мяса птицы 70% составляет зерновая группа. Если цена на фуражное зерно повысится, то увеличится стоимость мяса птицы, это же касается и свинины. Если у правительства есть интервенционные запасы зерна, надо думать о том, как за счет товарных интервенций на рынок не дать резко повыситься ценам на фуражное зерно», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В начале июля в Крыму и Краснодарском крае наблюдаются сильнейшие ливни и наводнения.
«По предварительным данным, по Республике Крым из-за ливней подверглось подтоплению более 18 тысяч гектаров сельхозугодий. Гибель отмечена на территории 355 гектаров», - сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.
По его словам, сумма ущерба от подтоплений полей в Бахчисарайском районе составила 26 миллионов рублей, в Раздольненском - 2,9 миллиона рублей, в Ленинском - 1,1 миллиона рублей.
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