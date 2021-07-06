Экс-замминистра экономики: Ливни на юге России повысят цены на мясо

Ливни и гибель посевов в Крыму и Краснодарском крае могут привести к росту цен на фуражное зерно, мясо птицы и свинину, однако в обильных осадках есть и плюсы, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший замминистра экономики России по вопросам аграрного сектора Иван Стариков.

Ранее сообщалось, что из-за ливней и наводнений в Крыму подтоплено более 18 тысяч гектаров сельхозугодий. Аномальные осадки наблюдаются и в Краснодарском крае, где в июне из-за града пострадали сотни гектаров посевов.