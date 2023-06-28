Верховный суд разрешил считать конвертацию биткоинов в рубли отмыванием денег
Верховный суд РФ отменил приговор в части оправдания фигуранта за легализацию биткоинов, не согласившись, что преобразование криптовалюты в рубли и перевод средств на чужие счета не считается отмыванием. Об этом сообщило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).
По данным следствия, фигурант незаконно хранил прекурсоры наркотических средств в особо крупном размере и производил запрещенные вещества организованной группой в особо крупном размере. Деньги за товар он получал в виде криптовалюты, которую конвертировал в рубли и переводил на счета дочери своей сожительницы. Подсудимого признали виновным в незаконном обороте наркотиков, но оправдали по делу о легализации денег. Суд первой инстанции отметил, что перевод с виртуального счета на банковские карты средств, преобразованных из биткоинов, без введения их в экономический оборот не говорит о легализации полученных преступным путем доходов.
Замгенпрокурора обратился в ВС РФ, указав, что фигурант целенаправленно переводил деньги с виртуального на реальные счета, придавая их владению правомерный вид. Таким образом в легальный оборот было введено более 8 млн рублей. Суд апелляционной инстанции согласился с оправданием фигуранта, но в своем определении выразил «крайне противоречивые суждения».
«Вначале суд ... указал, что "без совершения финансовых операций с полученной преступным путем криптовалютой, в том числе по преобразованию данного виртуального актива ... (подсудимый) был лишен возможности воспользоваться результатами своей преступной деятельности", однако в следующем абзаце своего определения резюмировал, что "обналичивание денежных средств не повлекло за собой их легализацию"», — говорится в определении ВС.
Высшая инстанция считает, что выбранный обвиняемым способ получения денежных средств «путем проведения последовательных финансовых и банковских операций» свидетельствует о наличии у него цели легализовать деньги. По данным ВС, приговор в части оправдания фигуранта по соответствующему обвинению не может быть признан законным. Уголовное дело в этой части направят на новое рассмотрение в суд.
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