Мишустин заявил о дисбалансе на российском рынке труда

Решить проблему, по мнению премьер-министра, поможет реализация национального проекта «Кадры». Мишустин указал на то, что предприятия реального сектора испытывают нехватку главным образом рабочих инженерных специальностей. Глава правительства подчеркнул, что данный вопрос регулярно поднимается его собеседниками во время рабочих поездок в регионы.

По мнению Мишустина, следует создать эффективную и гибкую систему подготовки специалистов, которая будет опираться на экономические запросы. Сегодня ведется разработка прогноза кадровой потребности, который будет связан с контрольными цифрами приема в колледжи и высшие учебные заведения. Он поможет понять, какие сотрудники будут востребованы через три-пять лет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в перспективе до 2030 года прогнозируется снижение уровня безработицы в Москве с 1,7% до 1,2%, а количество занятых в городской экономике должно вырасти до 7,24 млн человек.

