Собянин: Уровень безработицы в Москве будет снижен до 1,2% к 2030 году

Он отметил, что Москва предлагает москвичам и жителям других регионов развить свой кадровый потенциал и успешно встроиться в крупнейший рынок труда России. По словам Собянина, для этого столица создает современную образовательную инфраструктуру для школьников и взрослых по широкому спектру программ обучения.

Мэр отметил, что в этом году еще один центр обучения «Профессии будущего» с собственными практико-производственными площадками начнет работать в районе Печатники. Он станет крупнейшим в РФ подобным центром, где будет создано свыше 100 программ обучения. Это позволит соискателям освоить профессии, которые сегодня востребованы в ведущих отраслях экономики, таких как промышленность, транспорт и сфера услуг. Кроме того, будет продолжено развитие программы комплексной профориентации для школьников.

Такой подход, уверен мэр, позволит увеличить уровень трудоустройства горожан с 63% в 2023 году до 70% к 2030 году и увеличить число людей, проходящих обучение, с 20 до 150 тысяч ежегодно.

