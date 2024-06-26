Собянин: Уровень безработицы в Москве будет снижен до 1,2% к 2030 году
В перспективе до 2030 года прогнозируется снижение уровня безработицы в Москве с 1,7% до 1,2%, а количество занятых в городской экономике должно вырасти до 7,24 млн человек. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем блоге.
Он отметил, что Москва предлагает москвичам и жителям других регионов развить свой кадровый потенциал и успешно встроиться в крупнейший рынок труда России. По словам Собянина, для этого столица создает современную образовательную инфраструктуру для школьников и взрослых по широкому спектру программ обучения.
Мэр отметил, что в этом году еще один центр обучения «Профессии будущего» с собственными практико-производственными площадками начнет работать в районе Печатники. Он станет крупнейшим в РФ подобным центром, где будет создано свыше 100 программ обучения. Это позволит соискателям освоить профессии, которые сегодня востребованы в ведущих отраслях экономики, таких как промышленность, транспорт и сфера услуг. Кроме того, будет продолжено развитие программы комплексной профориентации для школьников.
Такой подход, уверен мэр, позволит увеличить уровень трудоустройства горожан с 63% в 2023 году до 70% к 2030 году и увеличить число людей, проходящих обучение, с 20 до 150 тысяч ежегодно.
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