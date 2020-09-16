В России сомневаются в реализации сделки между США и ФРГ по Северному потоку-2
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН выразил сомнение, что новая сделка между США и Германией о строительстве СПГ будет реализована.
Правительство Германии предложило Соединённым Штатам Америки миллиардную сделку в обмен на отказ Вашингтона от введения санкций в отношении проекта «Северный поток – 2». Берлин выразил готовность вложить до 1 миллиарда евро в строительство в ФРГ двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа. В ответ администрации США предлагается не чинить препятствий завершению и эксплуатации газопровода.
Эта сделка между ФРГ и США обсуждалась еще в 2019 году. Германия пока не имеет ни одного СПГ-терминала, хотя это крупнейший потребитель газа в Европе. Но все поставки в нее идут газопроводами, напомнил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН.
Тогда Трамп активно высказывал Меркель, что Германия платит в бюджет НАТО, а на газ из России деньги есть, хотя газ покупают коммерческие компании, а взносы в НАТО – это бюджетные деньги. В тот момент, как считает Юшков, и была достигнута договоренность, что США не вводят санкции против «Северного потока-2», а Германия строит приемные СПГ терминалы для американского СПГ. В итоге Германия начала строительства нескольких терминалов, а США все равно ввели санкции против «Северного потока-2» в декабре 2019 года. И немцы прямо говорили, нельзя готовить новые санкционные законопроекты, ведь мы убедили Россию подписать новое пятилетнее соглашение о транзите газа через Украину, мы строим СПГ-терминалы, а вы, американцы, и ввели санкции против «Северного потока-2» и готовите более жесткие санкции, рассказал эксперт.
Он напомнил, что сейчас США готовятся три законопроекта против «Северного потока-2», направленные на запрет ввода в эксплуатацию, сертификацию и обслуживание газопровода. «То есть Германия по соглашению с Россией должна будет провести все эти операции, а потом получить санкции со стороны США. Германия выступает именно против этого», - пояснил он.
«То есть новая сделка может обсуждаться, но я не понимаю, почему надо верить американцам в этом случае, если раньше они уже не выполнили договоренности? Это сделка «вы не вводите санкции против Северного потока-2, мы строим СПГ-терминалы» уже была и потому большой вопрос, будут ли США выполнять новое соглашение?» - задается вопросом Юшков.
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