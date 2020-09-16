В России сомневаются в реализации сделки между США и ФРГ по Северному потоку-2

Эта сделка между ФРГ и США обсуждалась еще в 2019 году. Германия пока не имеет ни одного СПГ-терминала, хотя это крупнейший потребитель газа в Европе. Но все поставки в нее идут газопроводами, напомнил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН.

Тогда Трамп активно высказывал Меркель, что Германия платит в бюджет НАТО, а на газ из России деньги есть, хотя газ покупают коммерческие компании, а взносы в НАТО – это бюджетные деньги. В тот момент, как считает Юшков, и была достигнута договоренность, что США не вводят санкции против «Северного потока-2», а Германия строит приемные СПГ терминалы для американского СПГ. В итоге Германия начала строительства нескольких терминалов, а США все равно ввели санкции против «Северного потока-2» в декабре 2019 года. И немцы прямо говорили, нельзя готовить новые санкционные законопроекты, ведь мы убедили Россию подписать новое пятилетнее соглашение о транзите газа через Украину, мы строим СПГ-терминалы, а вы, американцы, и ввели санкции против «Северного потока-2» и готовите более жесткие санкции, рассказал эксперт.