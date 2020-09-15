Глава евродипломатии: Институты ЕС не могут остановить «Северный поток-2»

Институты Евросоюза не обладают легитимными полномочиями для возможной остановки проекта «Северный поток — 2», это прерогатива государств, которые продвигают данное строительство. С таким заявлением выступил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на сессии Европарламента.

Таким образом глава европейской дипломатии отреагировал на призывы ряда парламентариев прервать проект в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин рассматривает все возможные варианты реагирования на «дело Навального», включая приостановку «Северного потока — 2». Правда, он подчеркнул, что решение будет зависеть от действий Москвы, отмечает RT.

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Фото: twitter.com/josepborrell
ТЕГИ:ЕвросоюзАлексей НавальныйСеверный Поток-2
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