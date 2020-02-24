Мировой авторынок упал на 10 процентов
Мировой авторынок сократился на 10,4% - до 6,484 млн легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам января. В мире в прошлом месяце продано 87,804 млн машин. Об этом сообщает «АВТОСТАТ».
Больше всего автомобилей покупают в КНР. В январе здесь реализовали 1,877 млн экземпляров (–20,7%). Несмотря на сокращение продаж, Китай удерживает лидирующие позиции на мировом авторынке.
В Западной Европе продажи авто уменьшились на 7,4% и составили 1,165 млн машин. В Восточной Европе продажи, напротив, выросли на 5,8% - до 269,9 тыс. автомобилей.
В России авторынок в январе незначительно увеличился, даже несмотря на повышение стоимости в связи с индексацией утильсбора.
Ранее автоэксперт Олег Осипов в эфире НСН назвал основные причины упадка автомобильного рынка в России в 2020 году. Низкие доходы граждан, рост налоговой нагрузки на автовладельцев - основные из них, считает эксперт.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Президент Польши назвал Россию «агрессором на Украине»
- На Украине пообещали выплатить компенсации пленным на следующей неделе
- СМИ: Обнаружен свидетель запуска «Бука» по малазийскому Boeing в Донбассе
- В Германии автомобиль протаранил толпу
- Аналитик назвал новый маршрут судна-трубоукладчика «Академик Черский»