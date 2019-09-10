Утильсырье на дорогах - у многих россиян выбора нет

Утилизационный сбор вновь повысит цены на автомобили. Это следует из комментариев экспертов к новой инициативе российского правительства – поднять с 2020 года ставки утилизационного сбора. Решение по этому поводу пока не принималось, но само предложение обсуждается, - сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака. По сообщениям прессы, Минпромторг предлагает поднять ставки в среднем на 80%. Инициатива объясняется необходимостью сохранить барьер для импорта автомобилей после снижения пошлин на ввоз готовых машин. Это произошло в рамках выполнения обязательств, взятых при присоединении России ко Всемирной торговой организации. Рост утилизационного сбора удержит импортный барьер на уровне 30% от стоимости, - поясняет «Интерфакс».

Скептически отнесся к идее повысить утилизационный сбор председатель «Движения автомобилистов России». Это приведет к росту цен на все автомобили и, как следствие, еще большему падению спроса на авторынке, который и так переживает далеко не лучшие времена, - заявил Виктор Похмелкин в эфире НСН:

«Как только повышается ставка на импортные автомобили, отечественный производитель повышает свои цены. Они не умеют пользоваться этим преимуществом. А рынок и без того в тяжелом положении. Сейчас цена на многие авто недосягаема для российских автовладельцев. Никакой системы утилизации так и не создали. На что пойдут эти утилизационные сборы, мы тоже не знаем».

Критику инициативы Минпромторга поддержал и первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Попытка собрать дополнительные средства с автопроизводителей выльются в новый сбор с автовладельцев, которые и заплатят его в конечной стоимости товара. Но на ту самую утилизацию отживших свое машин они не поступят, - следует из комментария депутата в эфире НСН.

«Деньги, которые платят производители, потом включаются в конечную стоимость продукта, то есть транспортного средства, которые платят в качестве утилизационного сбора, таковыми не являются. Потому что утилизационный сбор во всех странах направляется в специальные фонды. Как правило, это малый и средний семейный бизнес, который занимается утилизацией отжившего свой срок автомобиля. А у нас эти деньги поступают в бюджет. Они к утилизации никакого отношения не имеют. Этот вид фактически налога не имеет целевого назначения. Поэтому это просто очередное желание чиновников получить с автовладельцев еще некую сумму».

Миллион рублей уже не удивляет даже на ценнике продукции отечественных автозаводов. С повышением утилизационного сбора производители неминуемо повысят конечную стоимость автомобилей, которые таким образом станут еще менее доступными для большинства россиян. Им придется «докатывать» старые машины. И по российским дорогам будет ездить все больше утильсырья.

