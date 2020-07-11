Мировая экономика погрязла в катастрофических долгах

На сайте организации отмечается, что на спасение своих экономик от последствий коронавируса страны уже потратили 11 трлн долларов. При этом в 2021 году обстановка должна стабилизироваться на фоне восстановления экономической активности и низких процентных ставок. Однако исключение составят Китай и США.

На данный момент уже 72 государства получили помощь от МВФ. Эксперты отмечают, что самые бедные государства должны получить доступ к льготному финансированию, а также к грантам, иначе они увязнут в долгах.

Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», известный аналитик Александр Разуваев не исключил возможности проведения в России деноминации из-за избыточного количества наличных на руках населения.

Однако опрошенные НСН эксперты заявили, что это весьма маловероятный сценарий.

