Мировая экономика погрязла в катастрофических долгах
По итогам 2020 года совокупный долг всех стран мира достигнет рекордной отметки в 101,5 процента мирового ВВП. Тем самым будет обновлен рекорд, поставленный после окончания Второй мировой войны, сообщает сайт Международного валютного фонда (МВФ).
На сайте организации отмечается, что на спасение своих экономик от последствий коронавируса страны уже потратили 11 трлн долларов. При этом в 2021 году обстановка должна стабилизироваться на фоне восстановления экономической активности и низких процентных ставок. Однако исключение составят Китай и США.
На данный момент уже 72 государства получили помощь от МВФ. Эксперты отмечают, что самые бедные государства должны получить доступ к льготному финансированию, а также к грантам, иначе они увязнут в долгах.
Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», известный аналитик Александр Разуваев не исключил возможности проведения в России деноминации из-за избыточного количества наличных на руках населения.
Однако опрошенные НСН эксперты заявили, что это весьма маловероятный сценарий.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
721 тыс.+6 611 / сут.
Умерли
11 205+188 / сут.
Выздоровели
497 тыс.+8 378 / сут.
- Трамп высказался о выходе США из НАТО
- Появилось видео ракетных стрельб «Маршала Устинова» и «Петра Великого»
- В Хабаровске прошел митинг в поддержку Фургала
- Трамп покусился на монополию России в ледоколах
- Мировая экономика погрязла в катастрофических долгах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru