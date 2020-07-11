Мировая экономика погрязла в катастрофических долгах

По итогам 2020 года совокупный долг всех стран мира достигнет рекордной отметки в 101,5 процента мирового ВВП. Тем самым будет обновлен рекорд, поставленный после окончания Второй мировой войны, сообщает сайт Международного валютного фонда (МВФ).

Россиян успокоили: Деноминации пока не будет

На сайте организации отмечается, что на спасение своих экономик от последствий коронавируса страны уже потратили 11 трлн долларов. При этом в 2021 году обстановка должна стабилизироваться на фоне восстановления экономической активности и низких процентных ставок. Однако исключение составят Китай и США.

На данный момент уже 72 государства получили помощь от МВФ. Эксперты отмечают, что самые бедные государства должны получить доступ к льготному финансированию, а также к грантам, иначе они увязнут в долгах.

Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», известный аналитик Александр Разуваев не исключил возможности проведения в России деноминации из-за избыточного количества наличных на руках населения.

Однако опрошенные НСН эксперты заявили, что это весьма маловероятный сценарий.

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ФОТО: РИА Новости/Брайан Смит
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