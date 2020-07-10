Рублю предложили деноминацию

Идею убрать пару нулей с российских банкнот высказал глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. Предыдущая деноминация была проведена по указу президента Ельцина в 1998 году с коэффициентом 1000 к 1. Параллельное хождение старых и новых денежных знаков продолжалось до конца 2002 года. Обоснование для новой таково: деноминация позволит вернуть в обращение копейку, а курс доллара будет составлять в районе 70 копеек. Это поможет укрепить доверие к российской валюте, - пояснил Разуваев. По его словам, деноминацию, как правило, проводят при низкой инфляции. Как раз сейчас в России этот показатель составляет всего 3 процента.

Деноминация, как правило, проводится из-за резкого обесценивания валюты, - уточнил в эфире НСН директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг. В качестве примера острой необходимости такой меры можно привести историю Зимбабве, где лет 10-12 назад инфляция исчислялась тысячами процентов. В нынешней России для этого нет никаких оснований – заявил экономист, добавив, что такая мера может лишь вызвать панику у населения:

«Риски для граждан всегда есть, когда власть что-нибудь затевает. Народ все равно нервничает. Это было всегда. А что касается предполагаемой деноминации, в этом никакого смысла сейчас нет. Народ и так перегружен разными сомнениями и неопределенностью. Я думаю, что это затея контрпродуктивная. Нет никаких объективных оснований для этого. Инфляция низкая, спрос низкий, прогнозы по инфляции тоже невысокие. Так что это странное заявление, никакого реального смысла в этом нет, и психологически это невыгодная вещь для власти».

Стресс от деноминации может грозить и самой национальной валюте. «Деноминацию многие примут за девальвацию, что в итоге к ней и приведет: люди будут скупать валюту, чтобы переждать денежный переход», - заявил один из экспертов, опрошенных «Газетой.Ru».

Бывший председатель Центробанка России Сергей Дубинин в эфире НСН также указал, что вопрос деноминации при снижающихся показателях инфляции неактуален. В условиях спада доходов населения «в этом году вряд ли можно говорить о каком-то росте инфляции. Скорее, наоборот, будет дефляционная тенденция и до роста экономики цены расти не будут», - предположил собеседник агентства. А, значит, деноминации россиянам в ближайшее время ожидать не стоит, - заверил Сергей Дубинин.

