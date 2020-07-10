Россиян успокоили: Деноминации пока не будет

«Сразу можно сказать, что к ситуации кризиса рост наличного обращения, безусловно, имеет отношение. Потому что люди ожидают, что может ухудшиться положение банков, и они начинают хранить деньги в более безопасной, как им кажется, форме. Кроме того, у людей просто появляется необходимость использовать свои сбережения при отсутствии регулярных доходов от работы. Через какое то время, обычно, ситуация нормализуется и деньги возвращаются в банки. Также сейчас растёт количество денег, накачиваемых в экономику, что в значительной степени связано с политикой Центробанка и правительства по поддержке экономики», - заявил экс-председатель ЦБ РФ.

Собеседник НСН добавил, что деноминации и роста цен россиянам в ближайшее время ожидать не стоит.

«А вопрос о деноминации мне кажется неактуальным, потому что мы сейчас живём при падающей инфляции. Она не просто стабильна, она снижается, и рост цен замедлился до 3,5% в год. И вряд ли в текущем году, в условиях спада дохода у населения, можно говорить о каком-то росте инфляции. Скорее, наоборот, будет дефляционная тенденция и до роста экономики цены расти не будут», - добавил Сергей Дубинин.

Ранее глава Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в беседе с НСН заявил, что негативные последствия экономического кризиса, связанного с коронавирусом, в России будут заметнее, чем в Европе.

«У нас действительно меньше смертность, чем в Европе, потому что у нас люди просто не доживают до того возраста, когда они оказываются в зоне риска. Но "коронобесие" у нас приобрело большие масштабы и, в отличие от других крупных и развитых стран, наше государство практически не оказывало значимой поддержки ни гражданам, ни экономике. Поэтому последствия от коронавируса у нас на порядок меньше, а от коронобесия на порядок больше и мы их ещё не в полной мере ощутили, у нас ещё всё впереди», - сказал экономист.

