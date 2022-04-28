Минстрой России заявил о планах помогать в восстановлении Мариуполя
28 апреля 202209:24
Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, что ведомство планирует оказывать помощь в восстановлении Мариуполя. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, на данный момент идет обследование.
Ранее специалисты Минстроя ДНР начали осмотр домов и объектов инфраструктуры Мариуполя для оценки работ по восстановлению. Отмечалось, что у министерства уже есть «картина происходящего».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru