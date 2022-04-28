Минстрой России заявил о планах помогать в восстановлении Мариуполя

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, что ведомство планирует оказывать помощь в восстановлении Мариуполя. Об этом сообщает РИА Новости.

Мэр Мариуполя заявил, что завод «Азовсталь» восстанавливать не будут

По его словам, на данный момент идет обследование.

Ранее специалисты Минстроя ДНР начали осмотр домов и объектов инфраструктуры Мариуполя для оценки работ по восстановлению. Отмечалось, что у министерства уже есть «картина происходящего».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинстройМариупольРоссия
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