Лукашенко: Белоруссия не отказывается от российской нефти

Между тем, ранее стало известно, что Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию. Как пишет РИА Новости, это связано с началом импорта из третьих стран, в частности из Норвегии. Собеседник агентства уточнил, что в январе предполагалось поставить в Белоруссию весь запланированный на первый квартал года объем нефти — 750 тысяч тонн (в том числе 100 тысяч тонн — по железной дороге). Сейчас планируется отгрузить в январе лишь 500 тысяч тонн.

Политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН выразил уверенность, что манипуляции властей Белоруссии с нефтью могут отразиться на падении ВВП, что в свою очередь плохо повлияет на благосостояние населения, и как результат, это может вылиться в волнения и протесты.

