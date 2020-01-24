Лукашенко: Белоруссия не отказывается от российской нефти
Белоруссия не отказывается от российской нефти. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил Александр Лукашенко. Однако при этом, по словам президента Белоруссии, и начатое тестирование альтернативных маршрутов поставок – это «не блеф», не способ поднять ставки перед переговорами с Россией. Кроме того, по словам Лукашенко, Белоруссия ведет переговоры о закупках нефти в том числе с США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.
Между тем, ранее стало известно, что Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию. Как пишет РИА Новости, это связано с началом импорта из третьих стран, в частности из Норвегии. Собеседник агентства уточнил, что в январе предполагалось поставить в Белоруссию весь запланированный на первый квартал года объем нефти — 750 тысяч тонн (в том числе 100 тысяч тонн — по железной дороге). Сейчас планируется отгрузить в январе лишь 500 тысяч тонн.
Политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН выразил уверенность, что манипуляции властей Белоруссии с нефтью могут отразиться на падении ВВП, что в свою очередь плохо повлияет на благосостояние населения, и как результат, это может вылиться в волнения и протесты.
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