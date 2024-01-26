Минсельхоз заявил о стабильности цен на сырье для производства кормов для животных

Объем производства кормов для домашних животных в России обеспечивает основную часть внутренних потребностей страны, цены производителей на мясное сырье для производства кормов стабильны. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

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Отмечается, что производство кормов для домашних животных сохраняется на высоком уровне. Согласно данным, за 11 месяцев прошлого года было выпущено свыше 1,25 млн тонн продукции, что примерно соответствует показателю такого же периода 2022 года.

Подчеркивается, что такие объемы обеспечивают основную часть внутренних потребностей, а также позволяют экспортировать корма для животных в другие государства.

Ранее, 25 января, Министерство сельского хозяйства сообщило о снижении цен на яйца, курятину и сахар. По данным ведомства, в настоящее время динамика цен производителей на продукты питания находится в пределах традиционных сезонных трендов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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