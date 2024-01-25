Минсельхоз: снизились цены на яйца, курятину и сахар

По данным ведомства, в настоящее время динамика цен производителей на продукты питания находится в пределах традиционных сезонных трендов.

Так в Минсельхозе прокомментировали данные Росстата. Так, стоимость куриных яиц падает четвертую неделю подряд. Цены производителей на куриное мясо уменьшаются на протяжении восьми недель.

Что касается сахара, за неделю цена в рознице уменьшилась на 0,17 процента. Минсельхоз указал, что стоимость российского сахара остается одной из самых низких в мире.

Ранее Росстат заявил, что цена на яйца с 16 по 22 января упала на 1,41%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

