Минсельхоз: снизились цены на яйца, курятину и сахар
Министерство сельского хозяйства России сообщило о снижении цен на яйца, курятину и сахар, сообщают «Известия».
По данным ведомства, в настоящее время динамика цен производителей на продукты питания находится в пределах традиционных сезонных трендов.
Так в Минсельхозе прокомментировали данные Росстата. Так, стоимость куриных яиц падает четвертую неделю подряд. Цены производителей на куриное мясо уменьшаются на протяжении восьми недель.
Что касается сахара, за неделю цена в рознице уменьшилась на 0,17 процента. Минсельхоз указал, что стоимость российского сахара остается одной из самых низких в мире.
Ранее Росстат заявил, что цена на яйца с 16 по 22 января упала на 1,41%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru