Минсельхоз: Россия стала первой в мире по добыче лосося в 2023 году
24 января 202415:57
Россия по итогам прошлого года стала первой в мире по добыче лосося, вылов превысил 600 тысяч тонн. Об этом сообщил Минсельхоз.
Отмечается, что рыбопромышленники обеспечили максимальный за 30 лет вылов водных биоресурсов, а именно 5,3 миллиона тонн.
Ранее, 24 января, Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что в 2023 году выручка от экспорта продукции российского агропромышленного комплекса превысила 45 млрд долларов, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru