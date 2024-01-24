Минсельхоз: Россия стала первой в мире по добыче лосося в 2023 году

Россия по итогам прошлого года стала первой в мире по добыче лосося, вылов превысил 600 тысяч тонн. Об этом сообщил Минсельхоз.

Минсельхоз повысил прогноз по сбору зерна до 142 миллионов тонн

Отмечается, что рыбопромышленники обеспечили максимальный за 30 лет вылов водных биоресурсов, а именно 5,3 миллиона тонн.

Ранее, 24 января, Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что в 2023 году выручка от экспорта продукции российского агропромышленного комплекса превысила 45 млрд долларов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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