Минсельхоз: Цены на яйца стабилизируются в ближайший месяц благодаря импорту
Минсельхоз России ожидает стабилизацию цен на куриное яйцо в ближайший месяц в связи с импортными поставками. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Отмечается, что до конца недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, позже – из Турции. В Минсельхозе подчеркнули, что решение об обнулении импортных пошлин в отношении куриного яйца было принято в качестве оперативной меры для насыщения этой продукцией внутреннего рынка.
Кроме того, указывается, что проводятся переговоры с дружественными странами об увеличении поставок.
Ранее в Минсельхозе Ростовской области назвали причину подорожания яиц в регионе. По словам первого замминистра сельского хозяйства Ольги Горбаневой, регион произвел меньше яиц в этом году, чем в прошлом, передает «Радиоточка НСН».
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