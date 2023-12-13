Минсельхоз: Цены на яйца стабилизируются в ближайший месяц благодаря импорту

Отмечается, что до конца недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, позже – из Турции. В Минсельхозе подчеркнули, что решение об обнулении импортных пошлин в отношении куриного яйца было принято в качестве оперативной меры для насыщения этой продукцией внутреннего рынка.

Кроме того, указывается, что проводятся переговоры с дружественными странами об увеличении поставок.

Ранее в Минсельхозе Ростовской области назвали причину подорожания яиц в регионе. По словам первого замминистра сельского хозяйства Ольги Горбаневой, регион произвел меньше яиц в этом году, чем в прошлом, передает «Радиоточка НСН».

