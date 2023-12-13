Кабмин одобрил обнуление импортных пошлин на яйца

Правительство России поддержало обнуление пошлин на импортные яйца. Об этом пишут Известия со ссылкой на источник на рынке.

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Власти намерены сформировать достаточное предложение товара на внутреннем рынке, чтобы снизить стоимость продукции. По информации Генпрокуратуры, за год средняя розничная цена яиц выросла более чем на 40%.

Как указали в аппарате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, соответствующий протокол кабмина уже подписан. Предложение об обнулении пошлин на импортное пищевое яйцо поддержала комиссия по тарифно-таможенному регулированию.

Сейчас ввозные пошлины на яйца составляют 15% от стоимости товара. Как отметили в Минэкономразвития, льготы будут действовать 1 января - 30 июня следующего года на ввоз 1,2 млрд штук яиц.

«Решение поможет в краткосрочной перспективе сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения. Импортные поставки могут осуществляться из дружественных стран», — подчеркнули в министерстве.

Инициативу поддержала Евразийская экономическая комиссия, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:Правительство РоссииИмпортПошлиныПродуктыЯйца

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