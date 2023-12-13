Кабмин одобрил обнуление импортных пошлин на яйца

Власти намерены сформировать достаточное предложение товара на внутреннем рынке, чтобы снизить стоимость продукции. По информации Генпрокуратуры, за год средняя розничная цена яиц выросла более чем на 40%.

Как указали в аппарате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, соответствующий протокол кабмина уже подписан. Предложение об обнулении пошлин на импортное пищевое яйцо поддержала комиссия по тарифно-таможенному регулированию.

Сейчас ввозные пошлины на яйца составляют 15% от стоимости товара. Как отметили в Минэкономразвития, льготы будут действовать 1 января - 30 июня следующего года на ввоз 1,2 млрд штук яиц.

«Решение поможет в краткосрочной перспективе сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения. Импортные поставки могут осуществляться из дружественных стран», — подчеркнули в министерстве.

Инициативу поддержала Евразийская экономическая комиссия, отмечает РЕН ТВ.

