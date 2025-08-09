В семи аэропортах России ввели временные ограничения
9 августа 202509:19
Работу семи российских аэропортов временно ограничили утром 9 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Отмечается, что прием и выпуск самолетов приостановили авиагавани Саратова, Владикавказа, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары и Ульяновска.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», - написал представитель Росавиации в своем Telegram-канале.
Между тем СМИ сообщили, что аэропорт Краснодара, который закрыт в течение трех лет, ищет более 60 сотрудников.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: На предприятии в Стерлитамаке существует угроза повторного взрыва
- Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике выросло до 12
- Собянин: Сбит атаковавший Москву беспилотник
- В Стерлитамаке 16 человек пострадали при взрыве газа
- Российская гимнастка установила рекорд, выступив на Северном полюсе
- В семи аэропортах России ввели временные ограничения
- Раскрыты подробности ближайшей встречи Путина и Трампа
- В Калужской области обломки БПЛА упали на территорию частного дома
- Блогера Ивлееву включили в базу «Миротворца»
- В Таиланде девять человек пострадали при сходе поезда с рельсов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru