В семи аэропортах России ввели временные ограничения

Работу семи российских аэропортов временно ограничили утром 9 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Отмечается, что прием и выпуск самолетов приостановили авиагавани Саратова, Владикавказа, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары и Ульяновска.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», - написал представитель Росавиации в своем Telegram-канале.

Между тем СМИ сообщили, что аэропорт Краснодара, который закрыт в течение трех лет, ищет более 60 сотрудников.

ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
