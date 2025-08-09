В Таиланде девять человек пострадали при сходе поезда с рельсов

Следовавший в Бангкок поезд сошел с рельсов в Таиланде, есть пострадавшие. Об этом пишет Bangkok Post.

По данным издания, инцидент произошел в районе Куйбури. Пострадали девять пассажиров.

При сходе поезда опрокинулись три вагона, для их подъема задействовали тяжелую технику. Движение на маршруте ведется в обычном режиме, однако составы следуют с задержками.

Ранее в Германии около 50 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

