В Таиланде девять человек пострадали при сходе поезда с рельсов
9 августа 202508:27
Следовавший в Бангкок поезд сошел с рельсов в Таиланде, есть пострадавшие. Об этом пишет Bangkok Post.
По данным издания, инцидент произошел в районе Куйбури. Пострадали девять пассажиров.
При сходе поезда опрокинулись три вагона, для их подъема задействовали тяжелую технику. Движение на маршруте ведется в обычном режиме, однако составы следуют с задержками.
Ранее в Германии около 50 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в федеральной земле Баден-Вюртемберг.
