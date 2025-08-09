В МИД рекомендовали гражданам РФ не посещать Йемен, Ливию и Сирию
Россиянам рекомендуется воздержаться от поездок в ряд стран, в том числе в Йемен, Ливан, Сирию и Ирак. Об этом заявил директор Консульского департамента российского МИД Алексей Климов.
«В настоящее время не рекомендуется посещение Йемена, Ливана, Ливии, Сирии и Судана, а также ливийско-тунисской границы и юга Туниса (район Сахары). Сохраняет актуальность рекомендация... по возможности воздерживаться от поездок в Ирак», - рассказал дипломат в интервью ТАСС.
Климов подчеркнул, что это связано со сложной внутриполитической обстановкой в перечисленных государствах.
Также дипломат назвал путешествия по Египту целесообразными только в составе организованных туристических групп. Директор департамента посоветовал не передвигаться в одиночестве без охраны по дорогам, не относящимся к традиционным туристическим маршрутам.
Ранее граждан РФ призвали воздержаться от поездок в Иран и Израиль на фоне обострения конфликта.
