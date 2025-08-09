Российская гимнастка установила рекорд, выступив на Северном полюсе

Российская спортсменка Мария Рослякова стала первой гимнасткой в мире, исполнившей программу на Северном полюсе. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

По данным издания, 7 июля Рослякова выполнила программы с лентой, мячом, булавами на специальном ковре при близкой к нулю температуре. Спортсменка выступала в классическом гимнастическом купальнике. Автором проекта стала тренер Росляковой Анна Полунина.

Выступление гимнастки зарегистрировали в Реестре рекордов России и международной книге рекордов Interrecord в качестве достижения в категории Official Excellence.

Ранее шахматист из России Роман Шогджиев установил мировой рекорд по скорости выполнения нормы международного мастера в возрасте 9 лет 10 месяцев и 7 дней.

