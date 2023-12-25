Минсельхоз повысил прогноз по сбору зерна до 142 миллионов тонн
Валовый сбор зерна по итогам года составит не менее 142 миллионов тонн, отметил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в интервью «Комсомольской правде».
Глава ведомства подчеркнул, что 2023 год стал одним из самых успешных для российских аграриев. Урожай года не только обеспечит запасами внутренний рынок страны, но и позволить направить большой объем продукции зарубежным партнерам. Несмотря на сложные условия, прирост наблюдался и в новых регионах страны.
«Собрано почти 5 млн тонн зерна, при этом урожайность зерновых культур выросла на 27% по сравнению с прошлым годом», - добавил Патрушев.
Ранее Россия вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в Европу. По данным Евростата, ЕС увеличил объемы закупок российского зерна в десять раз за год — до 180 тыс. тонн, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru