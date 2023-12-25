Минсельхоз повысил прогноз по сбору зерна до 142 миллионов тонн

Глава ведомства подчеркнул, что 2023 год стал одним из самых успешных для российских аграриев. Урожай года не только обеспечит запасами внутренний рынок страны, но и позволить направить большой объем продукции зарубежным партнерам. Несмотря на сложные условия, прирост наблюдался и в новых регионах страны.

«Собрано почти 5 млн тонн зерна, при этом урожайность зерновых культур выросла на 27% по сравнению с прошлым годом», - добавил Патрушев.

Ранее Россия вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в Европу. По данным Евростата, ЕС увеличил объемы закупок российского зерна в десять раз за год — до 180 тыс. тонн, сообщает «Радиоточка НСН».



