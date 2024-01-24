Минсельхоз: Выручка от экспорта сельхозпродукции в 2023 году превысила $45 млрд

По его словам, такой результат фиксируется впервые, а по итогам досчёта он должен быть ещё выше.

«Показатели производства позволили России вновь подтвердить статус нетто-экспортера продукции АПК», - сказал министр.

Ранее на совещании в Минсельхозе поднимался вопрос о возникших проблемах импорта семян томатов, моркови и лука у двух крупнейших регионов-производителей овощей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».