Минсельхоз РФ спрогнозировал рекордный вывоз пшеницы в этом сезоне

По ее словам, если подобный сценарий реализуется, то отечественные аграрии смогут подтвердить свое лидерство на мировом рынке. Лут отметила, что ожидает рекордного объема экспорта не только пшеницы, но и соевого и подсолнечного масел.

Кроме того, глава ведомства подчеркнула, что российские аграрии впервые в истории смогут занять лидирующую позицию по поставкам гороха и ячменя.

Ранее сообщалось, что поставки российской пшеницы в Китай по итогам первых пяти месяцев текущего года увеличились в 9,3 раза по сравнению с тем же периодом 2023 года и достигли уровня в 124,7 тысячи тонн, передает «Радиоточка НСН».

