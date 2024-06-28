Минсельхоз РФ спрогнозировал рекордный вывоз пшеницы в этом сезоне
По итогам нынешнего сельскохозяйственного сезона, который закончится 30 июня, объемы вывоза российской пшеницы иностранным покупателям могут оказаться рекордными. Об этом заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут, слова которой приводит РИА Новости.
По ее словам, если подобный сценарий реализуется, то отечественные аграрии смогут подтвердить свое лидерство на мировом рынке. Лут отметила, что ожидает рекордного объема экспорта не только пшеницы, но и соевого и подсолнечного масел.
Кроме того, глава ведомства подчеркнула, что российские аграрии впервые в истории смогут занять лидирующую позицию по поставкам гороха и ячменя.
Ранее сообщалось, что поставки российской пшеницы в Китай по итогам первых пяти месяцев текущего года увеличились в 9,3 раза по сравнению с тем же периодом 2023 года и достигли уровня в 124,7 тысячи тонн, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru