Минсельхоз: Египет готов покупать больше российской пшеницы

Египет готов покупать больше российской пшеницы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.

Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт риса из России до конца года

По её словам, пшеница для Египта является одним из ключевых продуктов, так как в стране «активно растёт население».

«Мы не видим каких-то сложностей. Временные меры, нет вопросов, мы переориентируемся. Дальше будем смотреть на торговлю с Турцией», - сказала министр.

Ранее власти Турции объявили о приостановке импорта пшеницы с 21 июня по 15 октября, чтобы поддержать местных производителей, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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