Минсельхоз: Египет готов покупать больше российской пшеницы
7 июня 202415:06
Египет готов покупать больше российской пшеницы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.
По её словам, пшеница для Египта является одним из ключевых продуктов, так как в стране «активно растёт население».
«Мы не видим каких-то сложностей. Временные меры, нет вопросов, мы переориентируемся. Дальше будем смотреть на торговлю с Турцией», - сказала министр.
Ранее власти Турции объявили о приостановке импорта пшеницы с 21 июня по 15 октября, чтобы поддержать местных производителей, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru