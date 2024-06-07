Минсельхоз: Египет готов покупать больше российской пшеницы

По её словам, пшеница для Египта является одним из ключевых продуктов, так как в стране «активно растёт население».

«Мы не видим каких-то сложностей. Временные меры, нет вопросов, мы переориентируемся. Дальше будем смотреть на торговлю с Турцией», - сказала министр.

Ранее власти Турции объявили о приостановке импорта пшеницы с 21 июня по 15 октября, чтобы поддержать местных производителей, сообщает RT.