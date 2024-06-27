Поставки пшеницы из России в КНР выросли в 9,3 раза

При этом указывается, что даже такой рост поставок не позволил России войти в пятерку крупнейших экспортеров пшеницы в КНР. В структуре китайского импорта пшеницы РФ заняла шестую строчку, а в тройку лидеров по объемам поставок вошли Франция, Австралия и Канада.

По данным Главного таможенного управления КНР, с начала года Китай закупил у иностранных экспортеров свыше 8 миллионов тонн пшеницы.

Ранее сообщалось, что пошлины на экспорт российского зерна снизятся с 1 июля. Также отмечалось, что Минсельхоз РФ ожидает рост биржевых цен на пшеницу как внутри страны, так и в мире, передает «Радиоточка НСН».

