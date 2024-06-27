Поставки пшеницы из России в КНР выросли в 9,3 раза
Поставки российской пшеницы в Китай по итогам первых пяти месяцев текущего года увеличились в 9,3 раза по сравнению с тем же периодом 2023 года и достигли уровня в 124,7 тысячи тонн. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные аналитиков федерального центра «Агроэкспорт».
При этом указывается, что даже такой рост поставок не позволил России войти в пятерку крупнейших экспортеров пшеницы в КНР. В структуре китайского импорта пшеницы РФ заняла шестую строчку, а в тройку лидеров по объемам поставок вошли Франция, Австралия и Канада.
По данным Главного таможенного управления КНР, с начала года Китай закупил у иностранных экспортеров свыше 8 миллионов тонн пшеницы.
Ранее сообщалось, что пошлины на экспорт российского зерна снизятся с 1 июля. Также отмечалось, что Минсельхоз РФ ожидает рост биржевых цен на пшеницу как внутри страны, так и в мире, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru