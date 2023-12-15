Минсельхоз: Производство вина в России в 2023 году составит 520 млн литров
Производство винодельческой продукции в РФ в этом году составит 520 миллионов литров, в том числе порядка 130 миллионов литров игристых вин. Об этом сообщила в интервью ТАСС первый замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут.
По ее словам, российская винодельческая отрасль развивается, государство принимает меры поддержки для обеспечения потребностей рынка, а также стимулирования потребительского спроса. Кроме того, указала Лут, началось развитие рекламы отечественного вина.
Ранее Роскачество сообщило, что продажи российского премиум-вина в стране вырастут почти на треть к концу года. Так, в прошлом году вин в ценовом диапазоне от 800 рублей и выше было продано 4,2 миллиона бутылок (без учета ресторанов), а в этом году по итогам декабря ожидается 5,5 миллиона бутылок, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru