Минсельхоз: Производство вина в России в 2023 году составит 520 млн литров

По ее словам, российская винодельческая отрасль развивается, государство принимает меры поддержки для обеспечения потребностей рынка, а также стимулирования потребительского спроса. Кроме того, указала Лут, началось развитие рекламы отечественного вина.

Ранее Роскачество сообщило, что продажи российского премиум-вина в стране вырастут почти на треть к концу года. Так, в прошлом году вин в ценовом диапазоне от 800 рублей и выше было продано 4,2 миллиона бутылок (без учета ресторанов), а в этом году по итогам декабря ожидается 5,5 миллиона бутылок, передает «Радиоточка НСН».

