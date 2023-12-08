Роскачество: Продажи российского премиум-вина вырастут более чем на треть к 2024 году

Продажи российского премиум-вина в стране вырастут почти на треть к концу года, пишет РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

Так, в прошлом году вин в ценовом диапазоне от 800 рублей и выше было продано 4,2 миллиона бутылок (без учета ресторанов), а в этом году по итогам декабря ожидается 5,5 миллиона бутылок.