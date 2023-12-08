Роскачество: Продажи российского премиум-вина вырастут более чем на треть к 2024 году

Продажи российского премиум-вина в стране вырастут почти на треть к концу года, пишет РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

Так, в прошлом году вин в ценовом диапазоне от 800 рублей и выше было продано 4,2 миллиона бутылок (без учета ресторанов), а в этом году по итогам декабря ожидается 5,5 миллиона бутылок.

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Цены на тихие импортные вина в следующем году вырастут на 65 рублей, на игристые — на 85 рублей. Об этом ранее заявил исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.

Как отметил эксперт, такой рост цен связан с повышением акциза. Стоимость бутылки тихого вина увеличится на 55–56 рублей без учета НДС, игристого — почти на 78 рублей. Повышение цен коснется напитков всех категорий. Подорожание станет ощутимым для вин недорогого сегмента по 300–400 рублей, а любители дорогих вин «его почти не заметят», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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