СМИ: Ретейлеры сообщили о сложностях с поставками моркови, капусты и свеклы
Торговые сети испытывают проблемы с закупкой овощей открытого грунта, закупочные цены на эти товары резко выросли. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собеседников в продуктовой рознице.
Отмечается, что прежде всего сложности у ретейлеров возникли с белокочанной капустой, морковью и свеклой. Как подчеркивает издание, урожай прошлого года начал заканчиваться, а молодая капуста в Турции, Египте и Узбекистане еще не созрела.
По словам собеседников издания в рознице, с 1 по 27 марта цены на капусту у поставщиков выросли на 56%, на морковь — на 47%, на свеклу — на 62%.
Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что России не грозит дефицит продуктов из-за западных санкций, однако страшным ударом может стать мораторий на поставки лекарств.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- СМИ: Роскомнадзор проверит качество блокировки запрещенных сайтов
- Опрос: Более 40% выпускников вузов хотят получать от 50 тысяч рублей
- Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ ударными вертолетами
- Клишас усомнился в перспективах расследования ООН случаев пыток пленных на Украине
- Гинцбург призвал к ревакцинации из-за роста заболеваемости COVID-19 в мире
- В России предложили ограничить сбор персональных данных детей в интернете
- Бизнес-омбудсмен Титов предложил отменить НДС для туристических компаний
- В Приморье сел на мель сахалинский сухогруз
- Российские военные эвакуировали из Херсона 148 граждан Турции и Украины
- СМИ: Президента Бразилии госпитализировали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru