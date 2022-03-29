СМИ: Ретейлеры сообщили о сложностях с поставками моркови, капусты и свеклы

Торговые сети испытывают проблемы с закупкой овощей открытого грунта, закупочные цены на эти товары резко выросли. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собеседников в продуктовой рознице.

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Отмечается, что прежде всего сложности у ретейлеров возникли с белокочанной капустой, морковью и свеклой. Как подчеркивает издание, урожай прошлого года начал заканчиваться, а молодая капуста в Турции, Египте и Узбекистане еще не созрела.

По словам собеседников издания в рознице, с 1 по 27 марта цены на капусту у поставщиков выросли на 56%, на морковь — на 47%, на свеклу — на 62%.

Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что России не грозит дефицит продуктов из-за западных санкций, однако страшным ударом может стать мораторий на поставки лекарств.

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:ПоставкиРоссия
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