«Есть надежда, что успеем»: Неурожай из-за отсутствия химикатов в РФ сочли маловероятным
Химикаты необходимы для нормального урожая, так как многие важные культуры не выживут без защиты, однако особой проблемы с этим пока что нет, сказал глава Союза участников рынка овощей Сергей Лупехин.
Проблемы с логистикой действительно усложняют покупку химикатов, однако серьезной угрозе урожаю в России нет, успокоил жителей страны в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин.
Урожай в 2022 году может оказаться заметно ниже, чем в предыдущие годы, из-за проблем с химикатами для защиты растений, считают некоторые участники рынка. Фермеры предупредили, что резкое снижение курса рубля и сложности с логистикой затрудняют закупки, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на участников совещания у замглавы Минсельхоза Андрея Разина.
«Действительно, были сложности с логистикой, в основном они преодолены, основные компоненты были завезены на территорию РФ. По отдельным средствам защиты еще недобор, но есть заменители – и отечественные, и из других стран, они дефицит ликвидируют. Острой проблемы в наличии этих ресурсов, необходимых для урожая, практически нет. Проблема с ростом курса доллара и увеличением цены решается за счет выделения дополнительной господдержки, направленной на компенсацию разницы цен, чтобы фермерам можно было сократить излишние траты. Все эти решения сейчас принимаются, перекраиваются бюджеты, потому что это не так все просто. Есть надежда на то, что все успеют вовремя, все необходимое будет закуплено и применено на деле, в полях», - объяснил Лупехин.
Аграрий также развеял мечты об «экологически чистом» продукте без химикатов: в промышленных масштабах это почти невозможно.
«Если нет химикатов, то, конечно, сложно. Это компонент серьезный. Это примерно как с организмом человека: если вы заболели и у вас хороший иммунитет, вы справитесь без лекарств, а если иммунитет ослаблен, вы вынуждены будете принимать лекарства. То же самое и с продуктами, с картофелем, с любыми растениями. Есть иммуноустойчивые растения, есть иммунонеустойчивые, но высокоурожайные. Каждый сам определяет степень рисков, с которыми он может столкнуться. Говорить о прогнозах урожая, конечно, еще рано. Прогноз предварительный можно будет сделать исходя из того, сколько гектар посадят, сравнить с прошлым годом, и тогда уже можно будет что-то прогнозировать. Плюс это сроки начала полевых работ. В прошлом году они были сдвинуты на три недели позже, и из-за этого где-то был недополучен урожай. В этом году весна раньше, вегетационный период будет дольше, больше вероятность того, что урожай будет выше», - добавил глава союза.
Ранее и.о. заведующего кафедрой международных экономических отношений и внешнеэкономических связей имени Н.Н.Ливенцева МГИМО Мария Максакова предположила, что западные страны не могут обойтись без ряда товаров российского экспорта, в том числе и без удобрений.
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