«Есть надежда, что успеем»: Неурожай из-за отсутствия химикатов в РФ сочли маловероятным

Проблемы с логистикой действительно усложняют покупку химикатов, однако серьезной угрозе урожаю в России нет, успокоил жителей страны в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин.

Урожай в 2022 году может оказаться заметно ниже, чем в предыдущие годы, из-за проблем с химикатами для защиты растений, считают некоторые участники рынка. Фермеры предупредили, что резкое снижение курса рубля и сложности с логистикой затрудняют закупки, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на участников совещания у замглавы Минсельхоза Андрея Разина.

«Действительно, были сложности с логистикой, в основном они преодолены, основные компоненты были завезены на территорию РФ. По отдельным средствам защиты еще недобор, но есть заменители – и отечественные, и из других стран, они дефицит ликвидируют. Острой проблемы в наличии этих ресурсов, необходимых для урожая, практически нет. Проблема с ростом курса доллара и увеличением цены решается за счет выделения дополнительной господдержки, направленной на компенсацию разницы цен, чтобы фермерам можно было сократить излишние траты. Все эти решения сейчас принимаются, перекраиваются бюджеты, потому что это не так все просто. Есть надежда на то, что все успеют вовремя, все необходимое будет закуплено и применено на деле, в полях», - объяснил Лупехин.